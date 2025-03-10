Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 157 Hồ Nghinh,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đánh giá thị trường, tìm kiếm các phương án giới thiệu khách hàng giới thiệu, mua và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty
- Thiết kế chương trình, bảng giá và tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh
- Làm việc với khách hàng, các Phòng ban trong công ty để đảm bảo các sản phẩm/dịch vụ được triển khai đến khách hàng đạt chất lượng cao nhất
- Giới thiệu, đề xuất, quảng bá thưởng hiệu/sản phẩm/dịch vụ/chương trình chung của công ty
- Xây dựng dữ liệu và mở rộng mạng lưới khách hàng công ty
- Chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình khách hàng mua, sử dụng và sau khi sử dụng dịch vụ, đồng thời đề xuất các chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết
- Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng
- Thực hiện thủ tục hợp đồng, quyết toán và hỗ trợ thu hồi công nợ khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý sự vụ, đàm phán thuyết phục và mở rộng mối quan hệ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ 7-10 triệu/tháng tùy theo năng lực
- Lương theo kết quả kinh doanh, tỷ lệ % hấp dẫn nhất ngành
- Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.
- Sẵn sàng trao đổi và thay đổi cách thức làm việc phù hợp với bản thân và năng lực
- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý hấp dẫn.
- Du lịch, team building hàng năm.
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

