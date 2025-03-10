Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 15 - 35 triệu - Được đào tạo kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến nâng cao - Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ của công ty - Lộ trình thăng tiến rõ ràng - Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng

- Tư vấn sản phẩm Thiết Kế - Xây dựng – Nội Thất

- Đàm phán và ký hợp đồng

- Duy trì các khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng

• Đam mê tư vấn, bán hàng.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin