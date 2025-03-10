Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 15
- 35 triệu
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến nâng cao
- Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ của công ty
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ., Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Đánh giá và phân tích nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn sản phẩm Thiết Kế - Xây dựng – Nội Thất
- Đàm phán và ký hợp đồng
- Duy trì các khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng
• Đam mê tư vấn, bán hàng.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng
• Đam mê tư vấn, bán hàng.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UY VŨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI