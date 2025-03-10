Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Thương Mại Hàn Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 70 Thanh Long, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng nội thất.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, marketing hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, nhiệt tình.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Thương Mại Hàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng + thưởng (thỏa thuận theo năng lực).

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm.

Có cơ hội thăng tiến cao trong công ty.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Thương Mại Hàn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin