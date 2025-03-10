Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 29 Bế Văn Đàn,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc

- Lập TMĐT, bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công

- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.

- Làm việc với CĐT, cơ quan nhà nước, bảo vệ các nội dung dự toán khi có yêu cầu

- Phối hợp với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của hồ sơ

Yêu Cầu Công Việc

Số lượng: 03

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Trình độ: Cao đẳng, Đại học - Chuyên ngành xây dựng hoặc kinh tế xây dựng hoặc các ngành khác có liên quan;

Kiến thức: Nắm vững quy trình hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán và các quy định hiện hành có liên quan; Nắm vững về kinh tế xây dựng và kỹ thuật xây dựng; Có kiến thức thi công, thanh quyết toán công trình;

Có khả năng tổ chức, quản lý;

Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;

Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Có Đạo đức tốt, Uy tín cá nhân cao;

Thành thạo F1, tin học văn phòng Word, Excel....

Ưu tiên ứng viên gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

- Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn

