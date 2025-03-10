Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 29 Bế Văn Đàn,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập TMĐT, bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công
- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.
- Làm việc với CĐT, cơ quan nhà nước, bảo vệ các nội dung dự toán khi có yêu cầu
- Phối hợp với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của hồ sơ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 03
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Trình độ: Cao đẳng, Đại học - Chuyên ngành xây dựng hoặc kinh tế xây dựng hoặc các ngành khác có liên quan;
Kiến thức: Nắm vững quy trình hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán và các quy định hiện hành có liên quan; Nắm vững về kinh tế xây dựng và kỹ thuật xây dựng; Có kiến thức thi công, thanh quyết toán công trình;
Có khả năng tổ chức, quản lý;
Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng;
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Có Đạo đức tốt, Uy tín cá nhân cao;
Thành thạo F1, tin học văn phòng Word, Excel....
Ưu tiên ứng viên gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.
- Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn

Công ty TNHH Tư vẫn Xây dựng Gia VIÊn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 29 Bế Văn Đàn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

