Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bizdi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 174 Phan Trọng Tuệ,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách kinh doanh các giải pháp công nghệ thông tin của công ty

Chăm sóc khách hàng hiện có

Mở rộng khách hàng mới, hỗ trợ đầy đủ thông tin cho khách hàng

Những Yêu Cầu Công Việc

Chấp nhận cả sinh viên năm cuối các ngành QTKD, Kinh tế, Marketing

Ứng viên có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học

Tại Công ty cổ phần Bizdi Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo luật lao động

Được hưởng lương theo năng lực

Thưởng Lễ, Tết

Mức lương: Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bizdi

