Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bizdi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Bizdi
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 174 Phan Trọng Tuệ,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách kinh doanh các giải pháp công nghệ thông tin của công ty
Chăm sóc khách hàng hiện có
Mở rộng khách hàng mới, hỗ trợ đầy đủ thông tin cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận cả sinh viên năm cuối các ngành QTKD, Kinh tế, Marketing
Ứng viên có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học
Tại Công ty cổ phần Bizdi Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo luật lao động
Được hưởng lương theo năng lực
Thưởng Lễ, Tết
Mức lương: Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bizdi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
