Tuyển Nhân viên kinh doanh TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 51 Phan Đăng Lưu,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và xây dựng hệ thống khách hàng quản lý khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu và tư vấn chuyên sâu các dòng xe
Tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Hoàn thành các thủ tục mua xe và chăm sóc sau bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của khách hàng.
Yêu thích ngành nghề kinh doanh Ô tô.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán xe Ô tô;
Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn: Lương cơ bản + lương kinh doanh;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm
Các chế độ khác & thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
