Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 172 trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận booking của Khách hàng.

- Cập nhật lên phần mềm và báo với Đại lý

- Takecare khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty

- Tư vấn các sản phẩm tour, bus của công ty cho khách hàng khi khách hàng hỏi.

- Thực hiện các công việc khác được giao.

- Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn học chuyên ngành du lịch hoặc khách sạn

- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

- Tin học văn phòng

- Có kỹ năng đặt mục tiêu kinh doanh, lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, quyết đoán, cẩn thận.

- Kĩ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lươngcứng : 5tr / tháng + 2k/ khách hàng tháng trung bình mùa đông 8-10 tr , mùa hè từ 12-15 tr

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Luật lao động và quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng các ngày lễ trong năm, hưởng các phúc lợi ngày sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng Tết…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

