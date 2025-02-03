Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 172 trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận booking của Khách hàng.
- Cập nhật lên phần mềm và báo với Đại lý
- Takecare khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty
- Tư vấn các sản phẩm tour, bus của công ty cho khách hàng khi khách hàng hỏi.
- Thực hiện các công việc khác được giao.
- Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn học chuyên ngành du lịch hoặc khách sạn
- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
- Tin học văn phòng
- Có kỹ năng đặt mục tiêu kinh doanh, lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch.
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, quyết đoán, cẩn thận.
- Kĩ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lươngcứng : 5tr / tháng + 2k/ khách hàng tháng trung bình mùa đông 8-10 tr , mùa hè từ 12-15 tr
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Luật lao động và quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng các ngày lễ trong năm, hưởng các phúc lợi ngày sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng Tết…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 17 C37 Bộ Công An, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

