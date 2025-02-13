Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BKL group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BKL group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần BKL group
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần BKL group

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần BKL group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 36

- V5A Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực fanpage Facebook, trả lời tin nhắn và tư vấn bán hàng online cho Khách hàng;
Tư vấn bán hàng trực tiếp tại showroom tại địa điểm làm việc (nếu có khách tới xem trực tiếp);
Theo dõi quá trình thanh toán, giao hàng, lắp đặt các đơn hàng của cá nhân;
Tham gia đề xuất các giải pháp và kế hoạch hành động để hoàn thành công việc;
Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các sự vụ, khiếu nại, bảo hành của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác triển khai các chương trình khuyến mãi, Marketing theo các chiến dịch của Công ty tại từng thời điểm.
Công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 - 26 tuổi.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, sử dụng máy tính cơ bản
Mục tiêu rõ ràng, bám đuổi mục tiêu
Cầu tiến, có mong muốn phát triển bản thân, sẵn sàng tiếp thu các kiến thức/kỹ năng mới
Biết lắng nghe, dám hỏi, ham học hỏi
Có laptop cá nhân phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần BKL group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 10 - 15 triệu/tháng, bao gồm: Lương cứng 7.000.000 VNĐ + thưởng sản lượng bán + thưởng doanh số bán hàng (nếu có). Thử việc hưởng 100%
Cơ chế lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, được ghi nhận xứng đáng.
Có cơ hội thăng tiến, thể hiện bản thân, đưa ra ý kiến cá nhân.
Được đào tạo bài bản tư duy, kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc và phát triển bản thân
Làm việc trong môi trường trẻ, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhau.
Quản lý trực tiếp là người biết lắng nghe, dẫn dắt và phát triển khả năng nhân viên.
Các phúc lợi theo quy định của Công ty cạnh tranh so với thị trường: thưởng, du lịch, bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BKL group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BKL group

Công ty Cổ phần BKL group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

