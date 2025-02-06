Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH AN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thỏa thuận + thưởng kết quả kinh doanh theo tháng và các khoản phụ cấp khác. + Có cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh bán lẻ / dự án. + Được tham gia BHXH - BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động. + Được tham gia các buổi đào tạo, training nội bộ và của nhà phân phối. + Tham gia các hoạt động công đoàn, đi du lịch, nghỉ mát và cơ hội được đi du lịch theo chương trình của nhà phân phối. + Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và học , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tiếp nhận khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm máy tính, công nghệ từ hệ thống showroom, website, fanpage,..

- Tư vấn, giải đáp, hỗ trợ để giúp khách hàng mua được sản phẩm ưng ý, đúng nhu cầu nhất

- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của đơn hàng, khách hàng

- Check các đơn hàng đặt hàng trên web, qua điện thoại, làm phiếu xuất khi khách hàng chốt đơn

- Tìm kiếm và khai thác các kênh khách hàng tiềm năng

- Báo cáo kế hoạch và công việc hàng ngày lên cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng thuyết phục và kỹ năng mềm cần thiết trong lĩnh vực bán hàng

- Có kinh nghiệm về máy tính là một lợi thế.

- Hiểu rõ chương trình khuyến mại và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, tồn kho của sản phẩm, sản phẩm và giá của đối thủ cạnh tranh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH AN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH AN GROUP

