Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại FND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 22 Triệu

Mức lương 8 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 22 Triệu

- Tìm kiếm, liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm ( phòng khám, bác sĩ, hệ thống, spa, KOLs..)

- Gặp gỡ & trao đổi chính sách, thông tin sản phẩm, quyền lợi hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác phân phối

- Triển khai phương án bán hàng, chương trình khuyến mãi cùng với đối tác để phát triển doanh số

- Hỗ trợ đối tác trước và sau khi ký kết hợp đồng

QUYỀN LỢI:

- Mức lương cao, chế độ hấp dẫn (Lương + hoa hồng + thưởng hiện vật hoặc hiện kim theo kết quả công việc).

- Hỗ trợ tiền gửi xe cho nhân viên.

- Được hưởng 12 ngày phép năm, lương thưởng Tháng 13, và theo thâm niên. Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng đầy đủ chế độ về bảo hiểm (y tế, xã hội, thất nghiệp, thai sản...), phúc lợi theo chính sách công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được học hỏi và cập nhật những kiến thức mới nhất từ ngành làm đẹp.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại FND Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

