Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2, Ngõ 737 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Tìm kiếm tư vấn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng theo data có sẵn hoặc mở rộng tìm kiếm từ các kênh bên ngoài.

Tham gia xây dựng và phát triển các kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing cho khách hàng.

Đề xuất các giải pháp Digital Marketing (SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads,...) phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Quản lý, chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng.

Đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng các chuyên ngành kinh tế về Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử,...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp ở công ty trong các lĩnh vực: Domain/hosting, thiết kế website, SEO, Quảng cáo Google/Facebook, các công ty phần mềm,...

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng và làm việc với con người.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ + hoa hồng doanh thu + thưởng. (Từ 8 ->25tr không giới hạn)

Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số

Thưởng khi ký được hợp đồng mới, các chương trình bán hàng.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Đóng BHXH theo quy định của công ty (sau 06 tháng làm việc chính thức)

Hiệu quả công việc được đánh giá định kỳ 6 tháng 1 lần, kèm theo cơ hội tăng lương, thưởng hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn dựa trên năng lực thực tế.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc và phát triển bản thân

Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

