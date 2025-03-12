Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2, Ngõ 737 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm tư vấn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng theo data có sẵn hoặc mở rộng tìm kiếm từ các kênh bên ngoài.
Tham gia xây dựng và phát triển các kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing cho khách hàng.
Đề xuất các giải pháp Digital Marketing (SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads,...) phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Quản lý, chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng.
Đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng các chuyên ngành kinh tế về Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử,...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp ở công ty trong các lĩnh vực: Domain/hosting, thiết kế website, SEO, Quảng cáo Google/Facebook, các công ty phần mềm,...
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng và làm việc với con người.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ + hoa hồng doanh thu + thưởng. (Từ 8 ->25tr không giới hạn)
Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số
Thưởng khi ký được hợp đồng mới, các chương trình bán hàng.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Đóng BHXH theo quy định của công ty (sau 06 tháng làm việc chính thức)
Hiệu quả công việc được đánh giá định kỳ 6 tháng 1 lần, kèm theo cơ hội tăng lương, thưởng hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn dựa trên năng lực thực tế.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc và phát triển bản thân
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 38 ngõ 174 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

