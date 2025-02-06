Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: kinh doanh F&B, setup quán ăn nhà hàng, chuyên sâu về món... Được ghi nhận trong việc đóng góp ý tưởng vào sự phát triển công ty. Có thời gian dành cho gia đình, bản thân. Trà sữa, trà chanh, đồ ăn vặt, hoa quả thường xuyên. Miễn phí học tập và truy cập các thư viện online của công ty có khóa học về tổ chức ngành F&B, kinh doanh, marketing, sales, chụp ảnh, quảng cáo... & các đầu sách về bếp núc, kinh tế...tham gia workshop của đối tác nâng cao tay nghề... Tiếp xúc, tư vấn và học hỏi với các bế, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Check inbox Fanpage, gọi điện theo SĐT khách hàng cung cấp và tiếp khách hàng trực tiếp tại công ty, tư vấn về khóa học Lĩnh Vực F&B

Xếp lịch học và hướng dẫn khách hàng lên học.

Khóa học thiết thực, nhu cầu ngành ăn uống cao,dễ chốt đơn

Có máy tính cá nhân (tự trang bị), Điện thoại hotline + cước phí: công ty cung cấp 1 máy/1 nhân viên.

Phối hợp các phòng ban khác để tạo trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng.

Thực hiện các nghiệp vụ theo quy trình và chỉ dẫn trực tiếp của quản lý (nếu cần)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 23 - 40 tuổi, kinh nghiệm 1 năm sales và tư vấn khách hàng.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Đi làm có laptop cá nhân, Điện thoại hotline + cước phí: công ty cung cấp 1 máy/1 nhân viên.

Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

Thân thiện, nhiệt tình, tôn trọng khách hàng.

Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, hòa đồng, có tinh thần làm việc nhóm giúp đỡ đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG

