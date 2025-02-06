Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần ICORP
- Hà Nội: Lương cứng 7
- 9 triệu + lương kinh doanh.
- Phụ cấp ăn trưa.
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại nếu có phát sinh trong quá trình làm việc.
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
- Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng hàng năm.
- Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị công việc., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển mạng lưới khách hàng
- Gọi điện tư vấn khách hàng theo data có sẵn
- Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm và triển khai sản phẩm tới khách hàng
- Đạt chỉ tiêu doanh thu và tạo điều kiện tạo ra doanh thu trong tương lai.
- Duy trì và thiết lập quan hệ kinh doanh hiện có và những mối quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
- Tiếp xúc, ghi nhận và giải quyết toàn bộ các thông tin của khách hàng
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Cập nhật thông tin thị trường, nghiên cứu và phân tích tình hình kinh doanh
- Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng tư vấn thuyết phục, giao tiếp tốt.
- Khả năng đàm phán, nắm bắt tâm lý và xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén.
- Nghiêm túc, độc lập, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Thành thạo vi tính văn phòng và mạng Internet.
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao. Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
