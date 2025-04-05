Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực Phẩm Gia Truyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99/14 Đường An Phú Đông 10, P. An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tiếp nhận danh sách khách hàng cố định từ công ty.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đặt hàng theo nhu cầu.

Lên đơn hàng, theo dõi quá trình giao hàng.

Thu hồi công nợ theo quy định của công ty.

Nhận data khách hàng tiềm năng từ phòng marketing.

Gửi bảng giá, tư vấn sản phẩm phù hợp.

Chốt đơn hàng, lên đơn hàng và thu tiền.

Theo dõi đơn hàng đến khi giao thành công.

Đăng bài viết, video bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tương tác, chăm sóc khách hàng trên các kênh online, offline

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội để bán hàng.

Biết sử dụng phần mềm Misa, CRM

Trung thực, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi.

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Gia Truyền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.

Tham gia BHXH, BHYT sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Gia Truyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin