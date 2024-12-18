Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và thiết kế tour theo yêu cầu.

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các công việc phục vụ cho việc xây dựng sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.

- Thực hiện các công việc được cấp quản lý giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm sale ngành du lịch, khách sạn nhà hàng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

- Đã từng làm điều hành tour hoặc hướng dẫn viên là một lợi thế.

- Có kiến thức và tư duy về sale - marketing, biết sử dụng các công cụ như Canva, Chat GPT,...

- Giao tiếp tốt, biết giao tiếp bằng tiếng anh là một điểm cộng.

Quyền Lợi

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Mức lương:

Quyền lợi:

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

- Cấp laptop, đồng phục sau khi kí HĐLĐ chính thức.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.

- Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm và hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Địa điểm văn phòng công ty

Villa 7, Đường số 5 - Saigonpearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

35 Lê Đại Hành, Phường 3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng (Văn phòng đại diện)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

