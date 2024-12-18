Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Villa 7, Đường số 5

- Saigonpearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và thiết kế tour theo yêu cầu.
- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các công việc phục vụ cho việc xây dựng sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.
- Thực hiện các công việc được cấp quản lý giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm sale ngành du lịch, khách sạn nhà hàng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng.
- Đã từng làm điều hành tour hoặc hướng dẫn viên là một lợi thế.
- Có kiến thức và tư duy về sale - marketing, biết sử dụng các công cụ như Canva, Chat GPT,...
- Giao tiếp tốt, biết giao tiếp bằng tiếng anh là một điểm cộng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Mức lương:
Quyền lợi:
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.
- Cấp laptop, đồng phục sau khi kí HĐLĐ chính thức.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
- Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.
- Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm và hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty
Địa điểm văn phòng công ty
Villa 7, Đường số 5 - Saigonpearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
35 Lê Đại Hành, Phường 3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng (Văn phòng đại diện)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

