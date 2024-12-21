Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
- Hồ Chí Minh:
- 193/25 Nguyễn Đình Chính, P11,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Tiếp nhận yêu cầu từ phía đại lý như : Check, book, xuất, đổi, hoàn, trả lời các thắc mắc từ phía đại lý liên quan đến Vé Máy Bay
- Theo dõi phân tích xử lý những phản hồi của Đại Lý F2
- Nắm rõ quy trình làm việc kết hợp với các thành viên trong team hỗ trợ tốt nhất hiệu quả những vấn đề mà đại lý F2 đang gặp phải.
- Phối hợp với phòng kế toán + kinh doanh theo dõi xác nhận công nợ phát triển mối quan hệ với khách hàng
- Đưa ra ý kiến đóng xây dựng quy trình làm việc hiệu quả tối ưu hơn.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên làm trong các đại lý F1 đã có kinh nghiệm hỗ trợ Đại lý
- Sẵn sàng học - sử dụng hệ thống 1A, 1G, ... và hệ thống các hãng quốc nội ( chưa biết sẽ được đào tạo )
- Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, khả năng làm việc độc lập + làm việc nhóm, làm việc theo ca theo sự phân công của trưởng phòng.
- Đóng góp trao đổi học hỏi cái mới giúp đỡ giữa các thành viên trong Team Booker.
- Tinh thần trách nhiệm, thật thà.
Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng thu nhập không giới hạn theo năng lực của bản thân
- Tiếp cận với khoa học công nghệ mới nhất về nghành vé - du lịch , được training các kỹ năng - khóa học phát triển bản thân
- Thường xuyên công ty tổ chức tiệc party, du lịch
- Đóng Bảo Hiểm XH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
