Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 193/25 Nguyễn Đình Chính, P11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu từ phía đại lý như : Check, book, xuất, đổi, hoàn, trả lời các thắc mắc từ phía đại lý liên quan đến Vé Máy Bay

- Theo dõi phân tích xử lý những phản hồi của Đại Lý F2

- Nắm rõ quy trình làm việc kết hợp với các thành viên trong team hỗ trợ tốt nhất hiệu quả những vấn đề mà đại lý F2 đang gặp phải.

- Phối hợp với phòng kế toán + kinh doanh theo dõi xác nhận công nợ phát triển mối quan hệ với khách hàng

- Đưa ra ý kiến đóng xây dựng quy trình làm việc hiệu quả tối ưu hơn.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học Trở Lên, khả năng đọc hiểu tiếng anh tốt.

- Ưu tiên ứng viên làm trong các đại lý F1 đã có kinh nghiệm hỗ trợ Đại lý

- Sẵn sàng học - sử dụng hệ thống 1A, 1G, ... và hệ thống các hãng quốc nội ( chưa biết sẽ được đào tạo )

- Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, khả năng làm việc độc lập + làm việc nhóm, làm việc theo ca theo sự phân công của trưởng phòng.

- Đóng góp trao đổi học hỏi cái mới giúp đỡ giữa các thành viên trong Team Booker.

- Tinh thần trách nhiệm, thật thà.

Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường năng động, khả năng phát triển bản thân cao, năng lượng trẻ và vui vẻ

- Hưởng thu nhập không giới hạn theo năng lực của bản thân

- Tiếp cận với khoa học công nghệ mới nhất về nghành vé - du lịch , được training các kỹ năng - khóa học phát triển bản thân

- Thường xuyên công ty tổ chức tiệc party, du lịch

- Đóng Bảo Hiểm XH đầy đủ

