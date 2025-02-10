Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 9
- 14 triệu VND (Cơ bản, phụ cấp + KPI)
- Lương thử việc 100%. Sau 2 tháng thử việc sẽ đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Pháp luật.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có xe máy di chuyển.
- Am hiểu địa bàn được giao.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Thức ăn thú cưng hoặc 2 năm ngành hàng thuộc FMCG.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Phát triển nhãn hàng KEOS tại khu vực Cần Thơ
- Chăm sóc những khách hàng hiện tại đã bán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
