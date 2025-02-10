Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 9 - 14 triệu VND (Cơ bản, phụ cấp + KPI) - Lương thử việc 100%. Sau 2 tháng thử việc sẽ đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Pháp luật.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có xe máy di chuyển.

- Am hiểu địa bàn được giao.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Thức ăn thú cưng hoặc 2 năm ngành hàng thuộc FMCG.

Yêu Cầu Công Việc

- Phát triển nhãn hàng KEOS tại khu vực Cần Thơ

- Chăm sóc những khách hàng hiện tại đã bán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM

