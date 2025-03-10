Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI làm việc tại Cần Thơ thu nhập 4 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI
Mức lương
4 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 176
- 178 Đường số 1, KDC Hồng Loan,Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 14 Triệu
Tham gia quá trình học việc - đào tạo
Với Mức Lương 4 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ.
Số lượng: 03 NV
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có tinh thần cầu tiến với công nghệ.
Đam mê kinh doanh.
Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập.
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc.
Ưu tiên sinh viên các ngành CNTT, Truyền thông, Kinh tế
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI Thì Được Hưởng Những Gì
Tuỳ thuộc vào doanh số mà Nhân viên kinh doanh có các mức lương khác nhau:
Minh hoạ:
Lương cơ bản: 4.500.000đ
Phụ cấp: 2.000.000đ
Thưởng doanh số: 4.000.000đ
Thưởng đột xuất
Môi trường làm việc hoà nhã thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
Tạo điều kiện cho các bạn phát triển tư duy sáng tạo với công nghệ.
Hỗ trợ các bạn sinh viên thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
