Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI làm việc tại Cần Thơ thu nhập 4 - 14 Triệu

Mức lương 4 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 176 - 178 Đường số 1, KDC Hồng Loan,Cần Thơ

Nhân viên kinh doanh

Tham gia quá trình học việc - đào tạo

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ.

Số lượng: 03 NV

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có tinh thần cầu tiến với công nghệ.

Đam mê kinh doanh.

Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập.

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc.

Ưu tiên sinh viên các ngành CNTT, Truyền thông, Kinh tế

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI Thì Được Hưởng Những Gì

Tuỳ thuộc vào doanh số mà Nhân viên kinh doanh có các mức lương khác nhau:

Minh hoạ:

Lương cơ bản: 4.500.000đ

Phụ cấp: 2.000.000đ

Thưởng doanh số: 4.000.000đ

Thưởng đột xuất

Môi trường làm việc hoà nhã thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

Tạo điều kiện cho các bạn phát triển tư duy sáng tạo với công nghệ.

Hỗ trợ các bạn sinh viên thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI

