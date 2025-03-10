Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MITA làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 95 đường B30 KDC 91B, An Khánh,Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch của công ty.

- Tư vấn dịch vụ: Cung cấp thông tin chi tiết về các tour du lịch, dịch vụ khách sạn, và phương tiện di chuyển phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Đảm bảo doanh số: Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh nhằm đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu.

- Quản lý khách hàng: Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, xử lý các yêu cầu và khiếu nại, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Phối hợp tổ chức: Hỗ trợ tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá và triển lãm liên quan đến du lịch.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch hoặc dịch vụ.

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả.

- Khả năng ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và nhóm: Cải thiện năng suất cá nhân và hỗ trợ đồng đội hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MITA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng: Lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

- Môi trường làm việc: Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.

- Đào tạo: Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao kỹ năng và kiến thức.

- Phúc lợi: Tham gia bảo hiểm theo quy định và du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MITA

