Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Được đào tạo các quy trình và phát triển kỹ năng Được hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định Thưởng hằng năm theo thành tích công việc Tham gia các khóa học theo đề xuất của Bộ phận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và kịp thời đáp ứng nhu cầu mua hàng của Khách hàng.

Tìm kiếm Khách hàng mục tiêu và cập nhật thông tin Khách hàng theo form mẫu.

Tiếp cận và chăm sóc Khách hàng mục tiêu.

Tiếp nhận thông tin phát triển sản phẩm mới.

Đàm phán ký kết hợp đồng với Khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing.

Có hiểu biết về quy trình vận hành cơ cấu tổ chức trong nội bộ Doanh nghiệp.

Có hiểu biết về marketing vận dụng trong tổ chức bán hàng

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất trà, cà phê.

Tại CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO

