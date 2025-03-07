Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Được đào tạo các quy trình và phát triển kỹ năng Được hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định Thưởng hằng năm theo thành tích công việc Tham gia các khóa học theo đề xuất của Bộ phận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và kịp thời đáp ứng nhu cầu mua hàng của Khách hàng.
Tìm kiếm Khách hàng mục tiêu và cập nhật thông tin Khách hàng theo form mẫu.
Tiếp cận và chăm sóc Khách hàng mục tiêu.
Tiếp nhận thông tin phát triển sản phẩm mới.
Đàm phán ký kết hợp đồng với Khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing.
Có hiểu biết về quy trình vận hành cơ cấu tổ chức trong nội bộ Doanh nghiệp.
Có hiểu biết về marketing vận dụng trong tổ chức bán hàng
Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất trà, cà phê.

Tại CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO

CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 695 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

