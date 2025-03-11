Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đẳng Cấp Đồng Bằng Sông Cửu Long làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - A17 - 18 Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Đường 51, KDC Ngân Thuận, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện tư vấn chăm sóc khách hàng,

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ của Hiệp Hội Xe

Tìm kiếm và phát triển khách hàng.

Giám sát và báo cáo tình hình kinh doanh

Thực hiện các chiến dịch marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong ngành dịch vụ cho thuê xe hoặc lĩnh vực du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn (là một lợi thế).

Có khả năng giao tiếp tốt, rõ ràng và tự tin khi tư vấn khách hàng về dịch vụ cho thuê xe.

Kỹ năng thuyết phục và đàm phán để đạt được thỏa thuận với khách hàng.

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, từ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến việc duy trì mối quan hệ lâu dài.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty TNHH Đẳng Cấp Đồng Bằng Sông Cửu Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn + Thưởng doanh số.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và sáng tạo.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ, bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.

Cơ hội tham gia các sự kiện lớn, hội nghị ngành xe, mở rộng mạng lưới chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đẳng Cấp Đồng Bằng Sông Cửu Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.