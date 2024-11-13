Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 718 Lương Định Của, Xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
CSKH hiện hữu của công ty để đảm bảo doanh số trong khu vực.
· Tìm kiếm danh sách khách hàng tiềm năng để mở rộng doanh số.
· Đàm phán và thương thảo với khách hàng về hợp đồng.
· Tư vấn lợi ích sản phẩm với KH
· Thu thập thông tin thị trường, những diễn biến của thị trường hiện tại.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ từ 18-35tuổi
· Giao tiếp tốt, ngoại hình dễ nhìn phù hợp với kênh B2B
· Có kinh nghiệm trong kênh B2B là một lợi thế, nếu không có Công Ty Tự Nhiên sẽ đào tạo.
· Chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
. Sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định của nhà nước
· Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty
· Chế độ tăng lương, nghỉ ốm,... theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
