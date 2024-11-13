Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 718 Lương Định Của, Xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

CSKH hiện hữu của công ty để đảm bảo doanh số trong khu vực.

· Tìm kiếm danh sách khách hàng tiềm năng để mở rộng doanh số.

· Đàm phán và thương thảo với khách hàng về hợp đồng.

· Tư vấn lợi ích sản phẩm với KH

· Thu thập thông tin thị trường, những diễn biến của thị trường hiện tại.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ từ 18-35tuổi

· Giao tiếp tốt, ngoại hình dễ nhìn phù hợp với kênh B2B

· Có kinh nghiệm trong kênh B2B là một lợi thế, nếu không có Công Ty Tự Nhiên sẽ đào tạo.

· Chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

. Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định của nhà nước

· Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty

· Chế độ tăng lương, nghỉ ốm,... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

