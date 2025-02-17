Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Liên hệ, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng được phân công phụ trách để chuyển đổi thành đơn hàng mới.

-

- Khảo sát, làm việc cùng khách hàng nắm bắt hiện trạng, nhu cầu tư vấn dịch vụ năng lượng và biến đổi khí hậu.

- Chuẩn bị báo giá, hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ thầu, các thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ, tham gia đấu thầu theo phân công.

- Theo dõi quá trình triển khai, thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán với khách hàng và theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ theo phân công..

- Tham gia triển khai các chương trình hội thảo cho các Doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý, các ngành kỹ thuật hoặc Quản lý năng lượng, kinh tế năng lượng.

- Có kiến thức tổng hợp về Kinh tế xã hội, kinh doanh.

- Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị tư vấn năng lượng là một lợi thế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

- Kỹ năng tổ chức công việc khoa học

- Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch

- Tiếng Anh: có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế.

- Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng MS Office

3. Yêu cầu khác

- Thái độ chủ động.

- Hướng đến khách hàng.

- Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.

Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng

- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

- Thưởng tháng lương thứ 13 và lễ tết theo quy định

- Thưởng doanh số đạt được

- Được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép... theo đúng luật lao động

- Được hưởng các ưu đãi khác theo chính sách của Công ty như khám sức khỏe, du lịch, team building…

- Môi trường làm việc trẻ, tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển năng lực bản thân

- Được học hỏi các kiến thức chuyên sâu khi làm việc trực tiếp với các chuyên gia

- Được tham gia các buổi đào tạo và chia sẻ nội bộ thường xuyên về chủ đề kinh doanh và kĩ năng sales, phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam

