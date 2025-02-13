Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh chuẩn bị hợp đồng, báo giá, hồ sơ bán hàng, tài liệu liên quan.

- Thực hiện quản lý đơn hàng: tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn hàng từ khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Làm việc với phòng kế hoạch, kế toán, logistics để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và xử lý công nợ.

- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, phần mềm quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

Yêu Cầu Công Việc

1.1. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại hoặc chuyên ngành Hoá, Sinh...

- Có kinh nghiệm làm Sales Admin, nhân viên kinh doanh hoặc các công việc liên quan là lợi thế.

1.2. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và quản lý hiệu quả thời gian;

- Biết lắng nghe và truyền tải thông điệp tốt;

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;

- Chú trọng hiệu quả công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chính trực trong suy nghĩ và hành động;

- Mong muốn xây dựng các giá trị tích cực vì cộng đồng;

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti

