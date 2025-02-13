Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh chuẩn bị hợp đồng, báo giá, hồ sơ bán hàng, tài liệu liên quan.
- Thực hiện quản lý đơn hàng: tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn hàng từ khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh.
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.
- Làm việc với phòng kế hoạch, kế toán, logistics để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và xử lý công nợ.
- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, phần mềm quản lý.
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.1. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại hoặc chuyên ngành Hoá, Sinh...
- Có kinh nghiệm làm Sales Admin, nhân viên kinh doanh hoặc các công việc liên quan là lợi thế.
1.2. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và quản lý hiệu quả thời gian;
- Biết lắng nghe và truyền tải thông điệp tốt;
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;
- Chú trọng hiệu quả công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chính trực trong suy nghĩ và hành động;
- Mong muốn xây dựng các giá trị tích cực vì cộng đồng;

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Esti

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 249 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

