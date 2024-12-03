Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tổng Đại Lý Life Advisory làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và Bán hàng:

Tiếp cận khách hàng tiềm năng và tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Giới thiệu các gói bảo hiểm, quyền lợi, và điều khoản để khách hàng hiểu rõ và đưa ra quyết định mua bảo hiểm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm.

Phát triển khách hàng:

Xác định và tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh marketing, hội thảo, sự kiện, hoặc các mạng lưới cá nhân.

Tạo dựng mối quan hệ với các đối tác, doanh nghiệp, hoặc tổ chức để mở rộng cơ hội bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên các ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm.

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sale

Ưu tiên ứng viên từ 24 tuổi trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tư vấn khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.

Có tinh thần học hỏi, kiên trì và chịu áp lực công việc cao.

Năng động, tự tin và có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Tổng Đại Lý Life Advisory Thì Được Hưởng Những Gì

Có sẵn lượng data phong phú hỗ trợ trong công việc

Thu nhập từ 10, 16 đến 22 triệu + trợ cấp KPI

Memo thưởng 30% - 50%

Làm việc lâu dài (từ 3 tháng trở lên) được trợ cấp gói Bảo hiểm sức khỏe

Cơ hội tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước định kỳ

Văn phòng làm việc năng động, thoải mái, view đẹp và đồng nghiệp thân thiện, trẻ trung

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tổng Đại Lý Life Advisory

