Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty theo data có sẵn mà công ty cung cấp (không phải tìm kiếm khách hàng cá nhân).

Chăm sóc khách hàng trước và sau mua sản phẩm

- Nam/ Nữ 18-45 tuổi

- Tốt nghiệp THPT

- Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các khối ngành Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh,.. các khối ngành liên quan

- Có laptop cá nhân trong thời gian thử việc (khi làm việc chính thức sẽ được cung cấp thiết bị máy tính đầy đủ, còn điện thoại và sim sẽ được công ty cung cấp đầy đủ, chi phí gọi công ty chi trả đầy đủ)

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến sales / chăm sóc khách hàng.

- Có thái độ tích cực, hoà đồng và trung thực.

- Có trách nhiệm trong công việc.

- Tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ không áp KPI

Các khoản thưởng hoa hồng doanh số theo quy định của công ty

Thu nhập từ 9.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng

Có lương tăng ca 30.000 VNĐ/1h nếu tăng ca

Thử việc 1 - 2 tháng tùy kết quả công việc. Thử việc nhận 85% lương cứng + hoa hồng doanh số + lương tăng ca (nếu có).

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của nhà nước ngay sau khi kết thúc thử việc

Quà các ngày lễ trong năm 8/3, 1/5, 2/9, Trung Thu, 20/10, Tết dương lịch, Tết âm lịch.

Lương, Thưởng lễ tết, các dịp lễ trong năm.

Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Du lịch, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty

