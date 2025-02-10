Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Bắc Ninh: 10
- 20 triệu.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách của Tập đoàn.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ BHV, đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của Luật Lao Động
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
- Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, hội thảo phát triển chuyên môn nghiệp vụ
- Được tham gia các hoạt động Team building, tiệc cuối năm, du lịch, hoạt động văn hóa của công ty., Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
A. Trách nhiệm chính
- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm (ngành Ống nhựa) của công ty đến các đại lý trong khu vực.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với đại lý, thúc đẩy quá trình nhập hàng.
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch đã được giao.
- Hỗ trợ và triển khai các chương trình quảng cáo sản phẩm theo định hướng của công ty.
- Nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thị trường để mở rộng mạng lưới phân phối.
B. Thời gian làm việc: 7h30 - 17h00 (nghỉ trưa 1.5 tiếng) & Nghỉ Chủ nhật.
- Địa chỉ VP chi nhánh: Số 62 Bình Than - Đại Phúc - Thành Phố Bắc Ninh
- Địa bàn làm việc: Bắc Ninh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập.
- Có ít nhất 12 tháng làm Bán hàng/ Sales Thị trường.
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh tuyển dụng, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,...
xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,...
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 6.5 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI