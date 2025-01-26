Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận và thực hiện các chỉ tiêu bán hàng hàng tháng.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng.

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng xe và bàn giao xe cho khách hàng tại đại lý hoặc giao xe tận nơi cho khách hàng.

- Thăm hỏi khách hàng sau khi giao xe và mời khách hàng quay lại đại lý bảo dưỡng xe.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng đã mua xe.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung:

- Trình độ Cao Đẳng, Đại Học

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên

- Tuổi từ 22-28.

- Yêu thích công việc kinh doanh.

- Tác phong lịch sự, giao tiếp lịch thiệp.

- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt và chịu được áp lực trong công việc.

2. Kiến thức và kỹ năng:

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng và mạch lạc.

3. Điều kiện ưu tiên:

Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh online, có bằng lái B2 là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng.

- Thưởng du lịch hàng năm.

- Các chế độ bảo hiểm và quyền lợi người lao động theo Quy định và luật hiện hành.

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Được đào tạo theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định

