Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Nhà RBF

- Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính về công tác tiếp thị của Tôn Đông Á Bắc Ninh
- Tư vấn các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm tôn Đông Á cho khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.
- Tham gia đàm phán thương lượng hợp đồng, các đơn hàng.
- Phối hợp các Phòng ban liên quan đặt hàng sản xuất,giao hàng và theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng. Đánh giá;báo cáo chất lương của đơn hàng đã giao.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Tổng hợp thông tin thị trường, các công ty cùng ngành và đối thủ cạnh tranh.
- Các công tác khác hỗ trợ cho hoạt động bán hàng.
- Thực hiện điều tra, nghiên cứu thị trường đối với các dòng sản phẩm mới của Công ty chuẩn bị tham gia thị trường
- Báo cáo hoạt động/công việc hàng tuần,tháng,quý,năm cho Lãnh đạo phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: Từ 26 đến 32 tuổi
- Ưu tiên: cư trú tại Bắc Ninh
- Trình độ học vấn: từ Cao Đẳng/ Đại học trở lên.
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, tiếp thị về lĩnh vực tôn, thép
- Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá và báo cáo công việc.
- Kỹ năng làm việc độc lập.
- Nhiệt tình, có trách nhiệm. Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng

Liên Hệ Công Ty

