Tuyển Nhân viên kinh doanh Trans Pacific Global làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 21 Triệu

Trans Pacific Global
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trans Pacific Global

Mức lương
9 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Phòng 204, Lầu 2, TN 274, Số 274 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 21 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước, quốc tế qua đường bộ, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh, thủ tục Hải Quan, Xuất Nhập Khẩu ủy thác, môi giới thương mại, bảo hiểm hàng hóa.
• Báo giá và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, chăm sóc của mình.
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng mới, hổ trợ dữ liệu khách hàng tiềm năng.
• Được đào tạo chuyên nghiệp và quan hệ rộng mở các đối tác, đại lí.

Với Mức Lương 9 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ.
• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
• Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
• Kỹ năng cá nhân: Giao tiếp tốt, khả năng trình bày trôi chảy, yêu thích công việc logistics, mong muốn làm việc lâu dài.
• Được tạo điều kiện tham gia các conference quốc tế trong và ngoài nước.
QUYỀN LỢI:

Tại Trans Pacific Global Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trans Pacific Global

Liên Hệ Công Ty

Trans Pacific Global

Trans Pacific Global

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1 Đường Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

