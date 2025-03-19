Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com làm việc tại Nghệ An thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Khu đô thị Tecco Vinh Tân
- Phường Vinh Tân
- Tp.Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về dịch vụ vận chuyển hàng hoá của công ty (datta được cung cấp)
- Chăm sóc khách hàng cũ, kết nối khách hàng mới
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Khu đô thị hồ Tecco, Phường Vinh Tân, TP. Vinh
- THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ hành chính (Thứ 2 - Thứ 7)
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM – CÓ ĐÀO TẠO CHO CÁC BẠN MỚI TỐT NGHIỆP, CHỜ BẰNG
- Nam/Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên, giao tiếp tốt
- Chăm chỉ, năng động
- Biết sử dụng máy tính cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 5-7 triệu/tháng + Doanh thu + Thưởng ( có lương cứng, lương cứng chỉ cần đi làm đủ ngày công, không áp doanh số).
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đồng nghiệp trẻ trung.
- Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty, thưởng lễ tết, .....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
