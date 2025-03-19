Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com làm việc tại Nghệ An thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Khu đô thị Tecco Vinh Tân - Phường Vinh Tân - Tp.Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về dịch vụ vận chuyển hàng hoá của công ty (datta được cung cấp)

- Chăm sóc khách hàng cũ, kết nối khách hàng mới

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Khu đô thị hồ Tecco, Phường Vinh Tân, TP. Vinh

- THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ hành chính (Thứ 2 - Thứ 7)

Yêu Cầu Công Việc

- KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM – CÓ ĐÀO TẠO CHO CÁC BẠN MỚI TỐT NGHIỆP, CHỜ BẰNG

- Nam/Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên, giao tiếp tốt

- Chăm chỉ, năng động

- Biết sử dụng máy tính cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 5-7 triệu/tháng + Doanh thu + Thưởng ( có lương cứng, lương cứng chỉ cần đi làm đủ ngày công, không áp doanh số).

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đồng nghiệp trẻ trung.

- Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty, thưởng lễ tết, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com

