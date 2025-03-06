Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Nanoco
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH MTV Nanoco

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Số 8, Đường số 3, KCN Vsip, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG, MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY DOANH SỐ
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng qua điện thoại/ứng dụng online, tư vấn cho khách hàng về hàng hóa, dịch vụ, khuyến mãi, giá cả...
Tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các đơn đặt hàng của Đại lý/ Nhà phân phối / Khách hàng
Kiểm tra, đối soát công nợ và đốc thúc khách hàng thanh toán- Đề xuất các chương trình bán hàng tham khảo với Trưởng Chi Nhánh
Đề xuất các Nhà phân phối tiềm năng để tặng công cụ dụng cụ quảng cáo, trả thưởng cuối năm cho Nhà phân phối đủ tiêu chuẩn và báo cáo cho Trưởng Chi Nhánh
Kiểm tra doanh số định kỳ theo tuần/tháng/quý/mã khách hàng để thúc đẩy doanh số đạt tiến độ
2/ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN BÁN HÀNG
Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy trình bán hàng như xuất hóa đơn, hủy hóa đơn, trả hàng
Tính toán, kiểm tra công nợ, nhập tiền ngân hàng vào hệ thống....
Tổng hợp, báo cáo cho Trưởng Chi Nhánh các thông tin về doanh số, công nợ,…định kỳ, đột xuất
3/ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ CÔNG TÁC BÁN HÀNG
Báo cáo & hỗ trợ công tác kiểm kê kho định kỳ/đột xuất
Phối hợp với bộ phận Giao hàng Sắp xếp lịch giao hàng, hỗ trợ giao hàng nếu có
Thực hiện các công việc hỗ trợ bán hàng khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp
*Làm việc tại: Số 08 đường số 3, KCN Vsip, X. Hưng Tây, H .Hưng Nguyên, Nghệ An
KIẾN THỨC
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Logistics, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan
Am hiểu kiến thức về sản phẩm, chính sách bán hàng của công ty
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm TMS, GPS
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có thểgiải quyết vấn đề đột xuất với các Nhà phân phối, đại lý,...
KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ
Kỹ năng giao tiếp và kiểm soát công việc tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc, chịu áp lực tốt
Kỹ năng đàm phán tốt, vì lợi ích của công ty và khách hàng (tư tưởng win - win)
Xử lý giấy tờ liên quan nhanh gọn
Chủ động, ham học hỏi & cầu tiến
Tinh thần lạc quan, vui vẻ, chăm chỉ, kiên trì...
Tinh thần hợp tác, tuân thủ qui định của công ty và cấp trên
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Hành chính / Thư ký, Bán lẻ / Bán sỉ
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Nghệ An

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KIẾN THỨC
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Logistics, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan
Am hiểu kiến thức về sản phẩm, chính sách bán hàng của công ty
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm TMS, GPS
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có thểgiải quyết vấn đề đột xuất với các Nhà phân phối, đại lý,...
KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ
Kỹ năng giao tiếp và kiểm soát công việc tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc, chịu áp lực tốt
Kỹ năng đàm phán tốt, vì lợi ích của công ty và khách hàng (tư tưởng win - win)
Xử lý giấy tờ liên quan nhanh gọn
Chủ động, ham học hỏi & cầu tiến
Tinh thần lạc quan, vui vẻ, chăm chỉ, kiên trì...
Tinh thần hợp tác, tuân thủ qui định của công ty và cấp trên

Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Nanoco

Công Ty TNHH MTV Nanoco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A CN22-03 KCN Ninh Thủy - Phường Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

