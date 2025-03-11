Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Tiếp cận, thiết lập xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

- Thực hiện tư vấn, chốt Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ với Khách hàng;

- Theo dõi và nhắc phí tái tục các Hợp đồng bảo hiểm đã phát hành;

- Chăm sóc và tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới;

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành thuộc khối kinh tế.

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tư vấn sản phẩm bảo hiểm, ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực bancassurance.

- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định bộ luật lao động VN;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại HDBank và bên ngoài;

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của HDBank;

Du lịch trong và ngoài nước;

Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin