Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Lô A15, KĐT Minh Khang, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, Phường Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua/bán bất động sản

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng

- Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo kế hoạch của công ty

- Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giao dịch

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ A-Z

- Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt là một lợi thế

- Chăm chỉ, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CP T2 HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng hấp dẫn

- Nguồn hàng đa dạng, chất lượng, dễ dàng chốt giao dịch

- Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc từ A-Z

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh

- Được hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP T2 HOLDING

