Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP T2 HOLDING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Lô A15, KĐT Minh Khang, Đại lộ Vinh
- Cửa Lò, Phường Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua/bán bất động sản
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng
- Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo kế hoạch của công ty
- Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giao dịch
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ A-Z
- Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt là một lợi thế
- Chăm chỉ, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc
- Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt là một lợi thế
- Chăm chỉ, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CP T2 HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng hấp dẫn
- Nguồn hàng đa dạng, chất lượng, dễ dàng chốt giao dịch
- Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc từ A-Z
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh
- Được hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing
- Nguồn hàng đa dạng, chất lượng, dễ dàng chốt giao dịch
- Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc từ A-Z
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh
- Được hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP T2 HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI