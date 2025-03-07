Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO làm việc tại Nghệ An thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Haeco, chung cư UDIC Riverside, 122 - 124 Vĩnh Tuy, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Lập phương án kinh doanh, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu; phát triển kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện, tủ điện, máy biến áp…

Nghiên cứu, khảo sát thị trường, nhu cầu khách hàng. Phối hợp các phòng ban báo giá, tư vấn khách hàng.

Phối hợp, tổ chức thực hiện về thu hồi công nợ

Duy trì và phát triển các mối quan hệ đã có của Công ty, đồng thời thiết lập các mối quan hệ mới để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai công việc của Công ty.

Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu và các nhiệm vụ công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện hoặc các ngành có liên quan

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, autocard.

Biết tiếng Anh là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng có liên quan

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, kiên nhẫn, biết sắp xếp công việc một cách hiệu quả, khoa học.

Chịu trách nhiệm và tính bảo mật về dữ liệu khách hàng.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dự án ngành điện, bán sản phẩm máy biến áp là một lợi thế.

Thành thạo kỹ năng bán hàng, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán với nhiều loại đối tượng khách hàng

Thành thạo kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian

Kỹ năng làm việc nhóm tốt và điều phối với các bộ phận tốt

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: sáng 8h-12h, chiều 13h30-17h (làm việc từ thứ hai đến thứ bảy). Thứ bảy linh động thời gian xong việc buổi sáng có thể tan làm.

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Được đào tạo bài bản về các kỹ năng, chuyên môn, hỗ trợ trực tiếp trong công việc từ cấp trên.

- Đội ngũ hỗ trợ kinh doanh chuyên nghiệp, trang thiết bị hỗ trợ kinh doanh đầy đủ

- Có phương tiện đưa đón khi gặp khách hàng.

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật Lao động.

- Hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty, tham gia các sự kiện đoàn thể, du lịch, teambuilding,…

- Công ty luôn xem xét, khuyến khích và đề bạt nhân viên có thành tích tốt vào những vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO

