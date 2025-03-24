Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ dân phố Na Lun, Phường Mường Sang, Mộc Châu, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn và giới thiệu khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty.

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.

Không yêu cầu làm việc tại văn phòng, có thể chủ động thời gian và địa điểm.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

Báo cáo doanh số và kết quả kinh doanh theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

Có đam mê kinh doanh, yêu thích du lịch là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Sử dụng tốt mạng xã hội và các kênh online là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

Thời gian linh hoạt: Làm việc tự do, không gò bó về thời gian.

Đào tạo chuyên sâu: Được hướng dẫn kỹ năng bán hàng, tư vấn khách hàng.

Cơ hội phát triển: Có lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Trưởng Bộ phận, v.v.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, có cơ hội giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin