Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm thông tin khách hàng trên các kênh như: thực tế tại công trình, qua kênh tư vấn thiết kế, đối tác, báo Đấu thầu ..vv. Lấy thông tin công trình, khảo sát, tư vấn cho khách hàng về tải trọng, kích thước, tốc độ….. vv

Xử lý thông tin, lên phương án báo giá cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng, thương thảo giá và ký hợp đồng

Thực hiện các công việc liên quan như: kết hợp với kế toán thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng, chuyển hợp đồng cho phòng QLHĐ để triển khai thực hiện hợp đồng

Tham gia họp giao ban hàng ngày với lãnh đạo vào đầu giờ sáng để giải quyết các vấn đề phát sinh và trao đổi thông tin.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Xây dựng, thang máy hoặc các lĩnh vực khác tương đương…..

Am hiểu thị trường bất động sản, các công trình xây dựng và thị trường thang máy là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Định hướng khách hàng, truyền đạt và thông tin tốt.

Có khả năng sáng tạo và nhạy bén trong việc đưa ra các ý tưởng về kinh doanh.

Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình dễ nhìn, nói dễ nghe.

Tại Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-12h00).

Thu nhập hàng tháng bao gồm lương cơ bản từ 11 triệu + hoa hồng ngay khi có doanh thu

Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng theo tháng, quý, năm (không bao gồm trong thu nhập định kỳ)

Phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác phí.

Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết và các hoạt động tập thể do công ty tổ chức…

12 ngày phép hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13….

Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp theo năng lực không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

