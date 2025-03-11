Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 - Gia Minh, ngõ 135 Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng, thúc đẩy doanh số trên địa bàn đã có sẵn.

Phát triển hệ thống khác hàng: bệnh viện tư nhân , bệnh viện công trên địa bàn được giao.

Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc với công việc được giao.

Khả năng làm việc nhóm tốt.

Trung thực, chăm chỉ, chịu khó.

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh hoặc có kinh nghiệm làm sale về thiết bị y tế.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập không giới hạn, theo kết quả kinh doanh, lương cơ bản > 8 triệu/tháng.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác: khám sức khỏe định kì, thưởng các ngày lễ, nghỉ mát, thâm niên,...

Được cấp Quản lý cầm tay chỉ việc cho đến khi thành thạo.

Có cơ hội tham dự các hội nghị về tim mạch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông

