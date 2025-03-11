Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 23 Triệu

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Mức lương
12 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 23 Triệu

80% nhận Data khách hàng tiềm năng từ Marketing để tư vấn hướng dẫn sử dụng phần mềm, giải pháp của công ty
20% Tìm kiếm khai thác khách có nhu cầu thông qua các kênh truyền thông
Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ/các tính năng nổi bật của phần mềm, giải pháp của công ty
Tư vấn sơ bộ, thiết lập lịch tư vấn trực tiếp, demo phần mềm với khách hàng tiềm năng. Thuyết phục khách hàng đồng ý để thực hiện khảo sát chi tiết nhu cầu, lập đề xuất giải pháp áp dụng giải pháp phù hợp với hiện trạng của khách hàng,doanh nghiệp.
Hỗ trợ đàm phán báo giá, hợp đồng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ
Duy trì mối quan hệ với khách hàng trước – trong – sau bán

Với Mức Lương 12 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Yêu cầu: Đã dưới 1 năm kinh nghiệm sale mảng. Giáo dục, phần mềm, bảo hiểm, tài chính, chứng khoán, chuyên đổi số, hoặc thương mại điện tử
Ưu tiên: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành kinh doanh, Marketing
Giọng nói tốt, hoạt ngôn và không nói giọng địa phương.
Đam mê kinh doanh và thích tìm hiểtopu về Marketing, chủ động trong công việc.
Có khả năng giao tiếp tự tin, kỹ năng đàm phán, trao đổi với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 23 triệu VND
Lương cứng: 9 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cơ bản: 9.000.00₫ - 12.000.000₫ (Thu nhập trung bình 10 - 25 triệu)
Lương cơ bản: 9.000.00₫ - 12.000.000₫
Cam kết thu nhập min 10tr sau 2-3 tháng.
Thưởng Doanh thu theo hợp đồng
Phụ cấp: Trang phục, vé xe miễn phí, điện thoại,...
Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...
Review lương định kỳ 2 lần/năm, hoặc đột xuất đối với nhân sự có đóng góp tích cực Lương tháng 13, thưởng TẾT
Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...
Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, công đoàn, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được training, đào tạo từ đầu bởi đội ngũ Leader/ mentor trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phần mềm quản lý doanh nghiệp kinh doanh online, lĩnh vực Sales B2B. Có cơ hội mở rộng kiến thức về marketing, kinh doanh online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

