Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tiềm năng thị trường và các xu thế phát triển của thị trường Viễn thông/CNTT trong nước và nước ngoài.

Tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng, tiếp cận trực tiếp và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giới thiệu sản phẩm phù hợp.

Tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ứng dụng CNTT đến tập khách hàng Bộ Ban ngành và Doanh nghiệp lớn.

Phát triển và duy trì các mối quan hệ khách hàng mở rộng thị phần cung cấp sản phẩm dịch vụ cho nhóm khách hàng mới, gia tăng giá trị bằng cách cung cấp thêm các sản phẩm, ứng dụng cho tập khách hàng truyền thống.

Chịu trách nhiệm phân tích, đề xuất chính sách bán hàng, theo dõi, cảnh báo, điều hành hoạt động bán hàng của 1 nhóm khách hàng được giao

Chủ trì lập kế hoạch triển khai, nghiên cứu nhu cầu khách hàng ngành được giao quản lý, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, các kế hoạch bán hàng trên tập khách hàng được giao, chủ trì phân tích các số liệu, đề xuất chính sách.

Là đầu mối tương tác với khách hàng và phối hợp các đầu mối nội bộ triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng đúng hợp đồng.

Xúc tiến ký hợp đồng, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai cung cấp SPDV cho khách hàng theo hợp đồng.

Xây dựng, quản lý, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng; tổ chức farming – hunting trên tập KH được giao.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng nghiên cứu thị trường, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán.

Có kiến thức về lĩnh vực Viễn thông/CNTT, ưu tiên ứng viên có nền tảng kiến thức về Viễn thông/CNTT.

Yêu thích sản phẩm công nghệ, có khả năng học hỏi và khả năng chịu áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc: 6 tháng/1 lần. Tháng lương 13.

Quà tặng nhân viên các dịp lễ, Tết, sinh nhật, và các ngày lễ khác.

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thân thiện, được hỗ trợ tối đa trong công việc.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Cấp thiết bị làm việc khi làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin