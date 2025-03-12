Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 16 Trần Kim Xuyến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Chăm sóc data khách hàng từ các nguồn MKT, thực hiện chăm sóc và mời khách hàng qua showroom để tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp .
• Xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm phù hợp
• Chăm sóc khách hàng sau bán. Tiếp nhân và xử lý các tình huống khiếu nại sau bán
• Xây dựng hình ảnh và thương hiệu công ty
• Mở rộng thêm khách hàng theo yêu cầu của quản lý
• Mở rộng mối quan hệ với các đối tác, các bên kiến trúc sư

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên dưới 29 tuổi
•Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng và Đại học. Các khối ngành kinh tế, thương mại cũng là một lợi thế.
• Có kỹ năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng như Word, Excel,phần mềm...
• Có kinh nghiệm sale từ 1-3 năm. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, BDS, sale các mặt hàng đồ gia dụng cao cấp.
• Thành thạo kĩ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Tại Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng : 6.500.000- 8.500.000vnđ (offer theo năng lực ứng viên)
• Tổng thu nhập: Không giới hạn theo năng lực 15- 20 triệu (Bao gồm Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số)
• Thử việc: 1 tháng
• Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi.
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến, tăng lương, thưởng ...
• Được tham gia các chương trình đào tạo của công ty theo định kỳ
Lợi thế khi làm Nhân viên Kinh doanh tại Kenza:
1. Nguồn Khách hàng được công ty cung cấp sẵn từ các kênh Marketing ( không phải tự tìm khách hàng )
2. Sản phẩm được KENZA nhâp khẩu độc quyền từ hãng, thiết kế độc đáo khác biệt (không lo cạnh tranh về giá )
3. Kenza là đơn vị uy tín, lâu năm, hậu mãi top đầu thị trường, tỉ lệ khách hàng giới thiệu cao (dễ chốt sale)
4. Phân khúc sản phẩm đa dạng, trải dài từ 30 - 300 triệu (dễ dàng upsell, down sale )
5. Hệ sinh thái sản phẩm bán kèm đa dạng như bàn trà, thảm, bàn ăn, giường, đèn decor (dễ dàng bán combo)
6. Chính sách cực tốt - không áp doanh số, chiết khấu hoa hồng cao. Thu nhập 15-20 Triệu hoặc hơn đối với người có năng lực và kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam

Công TY TNHH Nội Thất Kenza Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 100 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

