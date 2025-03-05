Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Avanta Diagnostics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 - 30 triệu đồng (không áp KPI doanh thu) - Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả kinh doanh, thưởng lễ Tết... - Hỗ trợ chi phí công tác - Hưởng các chính sách BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật - Lương tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh và các khoản thưởng khác theo quy định của Công ty. - Cơ hội phát triển lên vị trí trưởng nhóm/ trưởng phòng., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai kế hoạch kinh doanh trên nhóm khách hàng được giao (Công ty có sẵn data khách hàng tiềm năng)

-Giới thiệu, chào bán sản phẩm và tư vấn cho khách hàng: máy xét nghiệm miễn dịch, xét nghiệm huyết học, nước tiểu....

- Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, báo cáo theo quy định

- Xử lý các khiếu nại của khách hàng

- Chăm sóc, xây dựng quan hệ khách hàng

- Tìm kiếm và mở rộng khách hàng, thị trường (20%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên ứng viên: có từ 2 năm kinh nghiệm sale, làm việc chuyên về trang thiết bị y tế/ POCT; biết lái xe ô tô

- Có khả năng đi công tác (1 lần/quý)

- Nhiệt tình, có trách nhiệm, chủ động trong công việc. Ham học hỏi cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Avanta Diagnostics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Avanta Diagnostics

