Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản từ 10tr – 17tr + lương doanh số + lương công nợ + thưởng KPI + các khoản phụ cấp Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý kinh doanh. Bảo hiểm và các chế độ theo quy định pháp luật, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc:

• Tìm kiếm, phát triển khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng các sản phẩm của công ty.

• Đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

2. Sản phẩm kinh doanh công ty (công ty phân nhóm lĩnh vực theo từng sản phẩm).

+ NVL, phụ gia ngành nhựa PVC, PP ...

+ Hạt nhựa các màu, taical.

+ Tital, bột màu, chất tạo đặc cho ngành sơn

+ Hương liệu sản xuất cho ngành sản xuất nước giặt

3. Nhiệm vụ chính:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng (các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, sản xuất, phòng thí nghiệm, ...)

Liên hệ, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng qua các kênh như email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp...

Tư vấn và bán hàng:

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm Công ty giao cho phụ trách bán.

Lập báo giá, đàm phán hợp đồng và theo dõi tiến trình giao hàng.

Chăm sóc khách hàng:

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, giải quyết thắc mắc và hỗ trợ sau bán hàng.

Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Báo cáo và quản lý công việc:

Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần/tháng, báo cáo doanh số và tình hình thị trường cho quản lý.

Theo dõi công nợ của khách hàng, phối hợp với bộ phận kế toán để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản:

Hiểu rõ đặc tính của các loại sản phẩm mình phụ trách bán để hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật khi khách hàng cần tư vấn chuyên sâu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Hóa học, Công nghệ hóa chất, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm sale từ 2 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất hoặc bán hàng B2B.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Phẩm chất: Chủ động, chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao.

Có thể đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin