Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Triển khai các chương trình MKT khuyến mại và hình ảnh thương hiệu tới khách hàng theo thông báo của công ty
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các khối ngành, chấp nhận ứng viên THPT nếu có kinh nghiệm liên quan.
- Ứng viên đã có kinh nghiệm là việc tại ngành hàng tiêu dùng nhanh, rượu bia, thuốc lá và nước giải khát là một lợi thế.
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Khả năng di chuyển tốt, thông thuộc địa bàn.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ phù hợp
- Được đề xuất các ý tưởng cải tiến hoạt động chuyên môn
- Được đề xuất tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 - 35 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

