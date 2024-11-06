Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1050/14 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.

- Phát triển thị trường: tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới trong thị trường tủ bảng điện, thiết bị lưới điện.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng; tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm ;

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực cho các dự án. Tư vấn, đàm phán với khách hàng.

- Chuyển thông tin triển khai dự án cho phòng ban liên quan lập bản vẽ trình duyệt, sản xuất.

- Phối hợp Phòng kế toán thu hồi công nợ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Kinh doanh, Thương mại, Điện công nghiệp, kỹ thuật điện...

- Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán.

- Có kiến thức chuyên ngành điện là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

-Am hiểu bản về điện, cơ khí , mạch điện, thông số kỹ thuật thiết bị điện, giá thiết bị, vật tư, kinh doanh là 1 lợi thế

- Năng động, nhiệt tình, hòa đồng, trung thực.

- Nam/Nữ từ 24 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ Bảo hiểm 24h. Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lễ tết, tháng 13.

- Lương cứng: thỏa thuận. Mức hoa hồng thưởng theo doanh số cao, hấp dẫn theo tháng, theo quý và theo năm

- Thưởng theo hiệu quả công việc KPI.

- Chính sách du lịch và khám sức khỏe hàng năm.

- Được đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin