Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1050/14 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
- Phát triển thị trường: tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới trong thị trường tủ bảng điện, thiết bị lưới điện.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng; tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm ;
- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực cho các dự án. Tư vấn, đàm phán với khách hàng.
- Chuyển thông tin triển khai dự án cho phòng ban liên quan lập bản vẽ trình duyệt, sản xuất.
- Phối hợp Phòng kế toán thu hồi công nợ.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên...

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Kinh doanh, Thương mại, Điện công nghiệp, kỹ thuật điện...
- Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán.
- Có kiến thức chuyên ngành điện là 1 lợi thế.
- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
-Am hiểu bản về điện, cơ khí , mạch điện, thông số kỹ thuật thiết bị điện, giá thiết bị, vật tư, kinh doanh là 1 lợi thế
- Năng động, nhiệt tình, hòa đồng, trung thực.
- Nam/Nữ từ 24 tuổi trở lên

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ Bảo hiểm 24h. Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ tết, tháng 13.
- Lương cứng: thỏa thuận. Mức hoa hồng thưởng theo doanh số cao, hấp dẫn theo tháng, theo quý và theo năm
- Thưởng theo hiệu quả công việc KPI.
- Chính sách du lịch và khám sức khỏe hàng năm.
- Được đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA

CÔNG TY CỔ PHẦN TỦ BẢNG ĐIỆN GIGA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1050/20 Phạm Văn Đồng, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

