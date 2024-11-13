Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56/5 Ngô Chí Quốc , Bình Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm bán hàng và đạt được mục tiêu doanh số được giao.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Quản lý hàng tồn kho và báo cáo doanh số bán hàng.

Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm tại điểm bán.

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực bán lẻ, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm vững các kỹ năng bán hàng cơ bản.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.

Khả năng xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PNA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và chế độ phúc lợi đầy đủ , tham gia BHXH , lương thưởng tháng 13

Nghỉ lễ và nghỉ tết theo chế độ nhà nước

Không gò bó , không chạy KIP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin