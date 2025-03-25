Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ thực hiện kế hoạch bán hàng khu vực phù hợp với các mục tiêu phân phối, bao phủ và khối lượng hàng bán ra.

- Quản lý các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ được chỉ định trong các khu vực được phân công để đáp ứng các mục tiêu phân phối và khối lượng hàng bán ra

- Vị trí này làm việc tại TP Đà Nẵng. Anh/chị báo cáo phân cấp cho Quản lí Bán hàng khu vực.

- Vị trí này làm việc tại

TP Đà Nẵng

. Anh/chị báo cáo phân cấp cho Quản lí Bán hàng khu vực.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

- Thực hiện các kế hoạch bán hàng khu vực phù hợp với kế hoạch mục tiêu bán hàng toàn quốc và theo sát chiến lược thương hiệu và nhu cầu của thị trường;

- Quản lý công nợ thanh toán của các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ chính để đảm bảo thanh toán đúng hạn cho Công ty;

- Quản lý phân phối trong khu vực để đảm bảo rằng hàng luôn được cung cấp tối đa và phù hợp với chiến lược thương hiệu và nhu cầu của thị trường.;

- Là người đại diện trong Khu vực tại các chương trình khuyến mãi với việc sử dụng tối ưu các nguồn lực để đạt được hiệu suất bán hàng và hiệu suất xuất hiện cao nhất trong cửa hàng;

- Đảm bảo tất cả các điểm bán hàng trưng bày sản phẩm gọn gàng tại vị trí đẹp nhất bên trong các cửa hàng bán lẻ;