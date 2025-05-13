Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm tour, thị trường được phân công quản lý.
Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận, các đối tác, hướng dẫn viên với tinh thần làm việc teamwork.
Trực tiếp thực hiện khâu chuẩn bị cho các đoàn như lập danh sách đoàn, hoàn tất thủ tục visa, vé máy bay, theo dõi lịch khởi hành chính xác bố trí HDV phương tiện vận chuyển, nhà hàng, khách sạn cho phù hợp.
Phối hợp mua bảo hiểm cho đoàn, báo cáo cho trưởng đoàn về tình hình đoàn trước khi khởi hành.
Thường xuyên cập nhật danh sách đối tác, HDV Việt Nam, HDV nước ngoài và các khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước.
Phát triển, cập nhật sản phẩm tour Nội địa, các chương trình mới, giá Landtour các tuyến do mình phụ trách và kịp thời báo cáo các bộ phận sales & Marketing để cùng triển khai bán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng /phó phòng và Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nga hoặc tiếng Anh: nghe – nói – đọc – viết tốt;
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập tốt các mối quan hệ.
Có khả năng tìm kiếm, phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh tốt
Khả năng làm việc độc lập, tập thể chuyên nghiệp
Có khả năng quản lý tốt, biết sắp xếp công việc theo kế hoạch cho phòng ban.
Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành Du lịch
Ưu tiên ứng viên có khả năng ngoại ngữ, có thẻ HDV
Khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với đối tác
Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.
Sẵn sàng đi công tác cả trong nước và nước ngoài khi có yêu cầu
Tự tin, hình thức ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực, khéo nói

Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hàng tháng
Phụ cấp ăn trưa, phụ chiều
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng T2606, tòa nhà Hancorp Plaza - tháp tây, số 72 Đường Trần Đăng Ninh , Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

