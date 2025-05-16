Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS GLOBAL JEWELRY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, tiếp cận, liên hệ, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng tiềm năng (Online/trực tiếp)

- Thực hiện công tác bán hàng theo chính sách của Công ty

- Chăm sóc khách hàng cũ và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

- Phối hợp với sale admin về thông tin đơn hàng và theo dõi công nợ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

-Trình độ: Từ trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm:

• Có kinh nghiệm ở vị trí bán hàng tối thiếu 6 tháng hoặc các vị trí liên quan đến kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng B2B

• Kỹ năng giao tiếp tốt

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Thái độ trong công việc:

• Năng động, nhiệt tình trong công việc, có ý chí cầu tiến

• Thái độ làm việc nghiêm túc, bảo mật kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS GLOBAL JEWELRY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

• Lương cứng 7.000.000 - 10.000.000 (Hoặc thỏa thuận theo năng lực)

• Tổng thu nhập trung bình từ 15.000.000 - 30.000.000 không giới hạn tùy thuộc vào năng lực

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, sếp và đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như sinh nhật, hiếu, hỷ, team building của Công ty

- Cơ hội thăng tiến trong công việc, lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 3- 6 tháng.

- Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS GLOBAL JEWELRY

