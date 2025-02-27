Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC
- Hà Nội: Vinhome Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thẩm mỹ
Tiếp thu các thông tin, thuyết trình và giới thiệu, tư vấn mỹ phẩm đến với khách hàng, đối tác
Phát triển thị trường và quản lý hệ thống phân phối, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng B2B
Tư vấn, bán hàng và chuyển giao công nghệ điều trị cho khách hàng
Hỗ trợ đào tạo, setup sản phẩm cho khách hàng
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận các chính sách bán hàng, marketing của công ty để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
Đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số trong từng tháng được giao
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về mỹ phẩm
Trung thực, chăm chỉ, có định hướng và đam mê trong lĩnh vực mỹ phẩm
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình bày và thuyết phục khách hàng
Năng động, cầu tiến, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài
Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự
Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì
(Tổng thu nhập lên đến 25+ triệu)
Cơ hội thăng tiến, tăng lương, thưởng cao.
Thưởng các dịp lễ Tết hằng năm theo quy định của công ty.
BHXH, BHYT, BHTN được đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức mỹ phẩm và những kỹ năng cần thiết
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: team building, du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI