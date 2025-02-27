Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thẩm mỹ

Tiếp thu các thông tin, thuyết trình và giới thiệu, tư vấn mỹ phẩm đến với khách hàng, đối tác

Phát triển thị trường và quản lý hệ thống phân phối, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng B2B

Tư vấn, bán hàng và chuyển giao công nghệ điều trị cho khách hàng

Hỗ trợ đào tạo, setup sản phẩm cho khách hàng

Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận các chính sách bán hàng, marketing của công ty để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

Đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số trong từng tháng được giao

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 23 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Yêu cầu ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về mỹ phẩm

Trung thực, chăm chỉ, có định hướng và đam mê trong lĩnh vực mỹ phẩm

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình bày và thuyết phục khách hàng

Năng động, cầu tiến, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài

Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự

Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % doanh số bán hàng + thưởng theo lợi nhuận kinh doanh

(Tổng thu nhập lên đến 25+ triệu)

Cơ hội thăng tiến, tăng lương, thưởng cao.

Thưởng các dịp lễ Tết hằng năm theo quy định của công ty.

BHXH, BHYT, BHTN được đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước

Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức mỹ phẩm và những kỹ năng cần thiết

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: team building, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHT AESTHETIC

